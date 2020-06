Fremdenführer werben für Urlaub in Österreich

Von 100 auf 0 – so drastisch hat sich die Corona-Krise auf die Geschäftsbasis der Fremdenführer im Land ausgewirkt. Aus der Not machen die Austria Guides nun eine Tugend und verstärken ihr Angebot für den Urlaub in Österreich. Beim Aktionstag der Austria Guides am 11. Juni werden in ganz Oberösterreich Führungen angeboten, die zeigen sollen, dass Interessantes buchstäblich auch vor der eigenen Haustür zu finden ist.

Der Sommer wird heuer anders. Auch für jene Menschen, deren Beruf (und manchmal Berufung) es ist, anderen auf spannende und unterhaltsame Art eine Stadt samt ihren Geschichten und Gesichtern näherzubringen.

"Wir haben uns schon länger mit dem Gedanken gespielt, unser Angebot um Rundgänge für Menschen, die hier leben, zu bereichern", sagt Sylvia Mayr-Pranzeneder. Fremdenführerin in Linz. "Nun hat die Corona-Krise samt ihren Auswirkungen auf den Tourismus dieses Vorhaben beschleunigt."

In der Landeshauptstadt bleibt der tägliche Stadtrundgang bestehen, aber man wolle attraktiver werden. So wird es in den Sommermonaten Juni, Juli und August jeweils Freitag und Samstag spezielle Angebote wie etwa eine Stadtführung mit dem Rad oder Wanderungen auf bestimmten Routen geben. "Wir wollen damit auch klar ein Zeichen in Richtung mehr Aktivität setzen", sagt Mayr-Pranzeneder. Grundsätzlich sei es die Intention aller zusätzlichen Angebote, die "eigene Stadt, das eigene Lebensumfeld etwas besser kennenzulernen".

Wie schön, bunt und vielfältig Oberösterreich sein kann, soll deshalb sozusagen als Vorgeschmack beim Aktionstag am 11. Juni vor Augen geführt werden. Zwischen 10 und 15 Uhr werden von Linz über Freistadt bis Bad Ischl verschiedene Führungen angeboten.

Das erwartete Ausbleiben vieler internationaler Schiffstouristen werde sich natürlich auswirken, sieht Mayr-Pranzeneder die Situation realistisch. Aber umso mehr müsse das Angebot erweitert werden.

Aktionstag mit vielen Angeboten

Insgesamt 15 Führungen bieten die Austriaguides am 11. Juni an. Neben neun Führungen in Linz und drei im Mühlviertel gibt es auch drei Angebote im Salzkammergut.

10 Uhr, Bad Ischl:

„Sie wünschen... wir führen! Ein Spaziergang durch Bad Ischl“ (Treffpunkt Trinkhalle)

10 und 14 Uhr, Ebensee:

„Ebensee für Ebenseer – Ebensee neu betrachtet“ (Treffpunkt Haupteingang Gemeindeamt).

13 Uhr, Bad Ischl:

„150 Jahre Franz Lehar“ (Treffpunkt Trinkhalle)

Kosten: 10 bzw. 12 Euro

Die Führungen werden übrigens in kleinen Gruppen und im Freien abgehalten. Um den Abstand Corona-bedingt zu gewährleisten, setzen die Austriaguides bei den Themenrundgängen Sprechgeräte mit Kopfhörern ein, damit die Teilnehmer auch im entsprechenden Abstand alles, was erklärt und gesagt wird, gut verstehen können. So kann Geschichte lebendig werden.

