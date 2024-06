Bier gegen Most

In der Landeshymne heißt es: "Unser Traubn hoaßt Hopfn, unsern Wein nennt ma Most." Und weil sich Mundartdichter Franz Stelzhamer darum herumdrückte, welchem Trank er den Vorzug gab, baten wir zum launigen Duell Most vs. Bier. Was macht den Most erhaben gegenüber dem Bier? Maria-Theresia Wirtl: Er ist ein wertvolles Naturprodukt mit einer langen Geschichte in Oberösterreich und hat das Zeug zum Trendsetter. Er ist leicht, spritzig, hat wenig Zucker und Kalorien, ist gesundheitsfördernd,