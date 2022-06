Flugzeug raste über Landebahn und überschlug sich - zwei Verletzte

Zu dem Flugunfall kam es am Nachmittag kurz nach 15 Uhr. Dabei versuchte ein 28-jähriger Deutscher mit einer einmotorigen Propellermaschine und seinem 26-jährigen Fluggast aus Deutschland auf der Landebahn des Flugplatzes zu landen. Laut Zeugenaussagen dürfte er jedoch zu schnell und zu hoch gewesen sein bzw. zu spät auf der Landebahn aufgesetzt haben. Der Pilot konnte seinen Flieger nicht mehr zum Stillstand bringen, kam ins Trudeln und stürzte 21 Meter nach der Landebahn in ein angrenzendes Feld. Die Maschine überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Die beiden Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins Klinikum Gmunden eingeliefert.

Die Maschine hat sich überschlagen und ist im Feld auf dem Dach liegen geblieben.

Pilot und Insasse wurden verletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Brandschutz- und Sicherungsarbeiten und halfen bei der Bergung der Maschine mit. Auch die Einsatzdrohne der Feuerwehr Laakirchen war zur Lageaufnahme am Unfallort eingesetzt.

Der Schaden an dem verunfallten Kleinflugzeug dürfte erheblich sein, die Ermittlungen sind derzeit im Gange. Der Flugbetrieb war vorerst eingestellt.