Eine Gedenkstätte für Sternenkinder in Ebensee

Der Tod eines Kindes während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach hinterlässt tiefe Spuren bei den betroffenen Müttern und Familien. Dass eine Bestattung dieser "Sternenkinder" oft nicht vorgesehen ist, macht es für Trauernde noch schwieriger.

In Ebensee wurde jetzt eine Grab- und Gedenkstätte für Sternenkinder errichtet. Eine ökumenische Gruppe um Gerda Mittendorfer und Bettina Wiesauer nahm die Sache in die Hand und schuf am örtlichen Friedhof den Trauerort. Nahe dem Friedhofseingang ist ein würdiger, ansprechender Platz, kreativ gestaltet mit Naturstein und bunten Glasflächen, entstanden, an dem Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte und Freunde trauern, beten, weinen oder eine Kerze anzünden können. "Kleine Seelen streifen unser Leben, zurück bleibt die Erinnerung", steht am Grabstein.

Am Allerseelentag, um 17 Uhr, wird die Gedenkstätte feierlich eingeweiht. Danach wird sich die ökumenische Gruppe um die Pflege kümmern.