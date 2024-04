Ein "gesetzloser" Argentinier in Pinsdorf

Er hatte alles, nur kein Unrechtsbewusstsein. Ein 32-Jähriger, der zwar im Bezirk Gmunden lebt, aber eine italienische und eine argentinische Staatsbürgerschaft besitzt, ließ am Montag sogar die Polizei ratlos zurück.

Die Beamten waren auf der Salzkammergutstraße (B145) auf den Mann aufmerksam geworden. Durch das Ortsgebiet von Pinsdorf war er gegen 8.20 Uhr auf seinem Motorrad mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vöcklabruck gefahren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten dabei bereits zahlreiche Verwaltungsübertretungen feststellen. Aber erst als sie den 32-Jährigen anhielten und kontrollierten, kam richtig Bewegung in die Sache. Denn gleich zu Beginn gab der selbst ernannte Rennfahrer an, dass die Polizisten ihm keinen Führerschein abnehmen könnten, weil das schon Kollegen vor ihnen getan hätten. Er habe schlicht keinen mehr.

Gleichzeitig wies er sich allerdings mit zwei argentinischen Führerscheinen aus – beide waren gefälscht und wurden sichergestellt. Und auch das Motorrad des 32-Jährigen war nicht für den Verkehr zugelassen. Er fuhr mit den Kennzeichen eines Freundes, dessen Motorrad er gerade reparierte.

Die Beamten wurden langsam stutzig und unterzogen den italienischen Argentinier schließlich noch einem Drogenschnelltest. Er verlief – mittlerweile wenig überraschend – positiv. Der Amtsarzt stellte eine Fahruntauglichkeit fest. Wenig später wurde es für den 32-Jährigen noch unangenehmer: Die Polizisten fanden heraus, dass der Mann nicht bezahlte Verwaltungsstrafen in vierstelliger Euro-Höhe vorzuweisen hatte. Die Liste wurde den Beamten zu lang: Der Mann wurde festgenommen. In Linz sitzt er nun im Polizeianhaltezentrum seine Ersatzfreiheitsstrafe ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pinsdorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.