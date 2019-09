Dreharbeiten für TV-Anwaltskomödie auch im steirischen Salzkammergut

Seit kurzem laufen die Dreharbeiten für zwei weitere Teile der ORF/ARD-Degeto-Anwaltskomödie "Dennstein & Schwarz" in der Steiermark – unter anderem auch im Ausseerland.

Diesmal machen "Vorstadtweib" Martina Ebm (neue Staffel ab 16. September in ORF 1) und "Soko Donau"-Gerichtsmedizinerin Maria Happel gemeinsame Sache, und das ungleiche Duo lässt in zwei neuen Fällen nichts unversucht, um ihren Klienten zu deren Recht zu verhelfen. Während Therese (Martina Ebm) und Paula (Maria Happel) in "Pro bono, was sonst?" (AT) einem alleinerziehenden Vater helfen und betrügerische Praktiken einer Baufirma aufdecken, kämpfen sie in "Rufschädigung" in einem aufsehenerregenden #metoo-Fall, der für ihre Kanzlei viel Publicity verspricht. Und auch privat gibt es in beiden Folgen viel zu tun: Thereses Schwester bekommt Ärger mit dem Gesetz, und Paula hat mit der adeligen Familie ihres Mannes zu kämpfen.

In weiteren Rollen spielen Johannes Krisch, Krista Stadler, Enzo Gaier, Wolfram Berger und Nicole Beutler. In Episodenrollen sind unter anderem Manuel Rubey, Claudia Kottal und Serge Falck zu sehen. Das Drehbuch stammt von Konstanze Breitebner und wird von Regisseur Michael Rowitz etwa in Altaussee, Lassing (mit Burg Strechau), Bad Aussee, Rottenmann, Grundlsee, Graz und Wien in Szene gesetzt. Gedreht wird voraussichtlich bis 22. Oktober. Ein Ausstrahlungstermin im ORF ist zum Jahreswechsel geplant.

