Die Energie AG erweiterte ihre Photovoltaikanlage in Timelkam

Die Energie AG hat ihre Photovoltaik-Großanlage in Timelkam massiv erweitert. Das Sonnenkraftwerk bei der Aschedeponie im Ortsteil Mühlfeld wurde um 18.000 Quadratmeter erweitert und damit vervierfacht. Die Gesamt-Kollektorfläche entspricht nun in etwa fünf Fußballfeldern.

Die Photovoltaikanlage hat eine Spitzenleistung von 1520 Kilowatt. Pro Jahr erzeugt sie 1,7 Gigawattstunden Strom, das entspricht dem Verbrauch von rund 500 Haushalten. Im Vergleich zu fossilen Kraftwerken spart die PV-Anlage 545 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

„Wir setzen ein klares Zeichen in Richtung mehr Nachhaltigkeit und leisten einen aktiven Beitrag für eine fossilfreie Zukunft“, sagt Leonhard Schitter, CEO der Energie AG. „Wir wollen unseren Kindern und zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen und unsere Energiezukunft auf sichere und nachhaltige Beine stellen.“

Sonnenstrom nimmt für den Energiekonzern dabei eine bedeutende Rolle ein. Bis 2035 sollen zusätzlich 460 Gigawattstunden pro Jahr an Strom aus eigenen Sonnenkraftwerken erzeugt werden. Mit diesem ambitionierten Vorhaben könnten in Summe mehr als 130.000 Haushalte und mehr als 300.000 Menschen zusätzlich mit nachhaltigem Sonnenstrom versorgt werden. Der Schwerpunkt soll auf PV-Erzeugungsanlagen in Oberösterreich und Österreich liegen – bis zu 40 Prozent der Stromerzeugungsmenge sollen aber auch durch Projektbeteiligungen in den Nachbarländern erzielt werden. In Oberösterreich selbst sind weitere PV-Projekte in den Bezirken Braunau, Wels, Rohrbach und Linz-Land geplant.

