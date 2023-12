Der erste klimaneutrale Sanitärkeramik-Ofen der Welt steht in Gmunden

Hersteller von Sanitärkeramik brennen ihre Produkte in Gasöfen. Das Gmundner Unternehmen Laufen verursachte bisher dabei rund 5000 Tonnen CO2 pro Jahr. Doch das ist nun Geschichte. Als weltweit erster Produzent nahm Laufen vor kurzem einen Tunnelofen in Betrieb, der elektrisch beheizt wird. Der dazu benötigte Strom wird mit einer großen Photovoltaikanlage am Standort selbst erzeugt. Laufen Gmunden ist damit weltweit der erste Hersteller von Sanitärkeramik, der klimaneutral produziert.

Die spanische Roca Gruppe, seit 1999 Mutterkonzern von Laufen, betrachtet den technologischen Quantensprung in Gmunden als Pilotprojekt. Roca, ein Konzern mit 21.000 Mitarbeitern, setzte sich das Ziel, bis 2045 an allen seinen 79 Standorten CO2-frei zu produzieren. Am Traunsee werden Waschtische, WCs und Bidets mit besonders hohem Design- und Qualitätsanspruch hergestellt. Der Standort gilt konzernintern als Innovationszentrum. „Wir wussten: Wenn wir diesen Ofen irgendwo entwickeln können, dann in Gmunden“, sagt Christian Schäfer, Geschäftsführer der Laufen Austria AG.

Für die Entwicklung des Tunnelofens in Gmunden ging Roca eine Partnerschaft mit dem deutschen Hersteller Keramischer Ofenbau GmbH ein und erwarb auch die Mehrheitsanteile an dem Unternehmen. Der Produzent ist Marktführer bei energieeffizienten Keramiköfen. Der neue Ofen in Gmunden benötigt bei gleicher Brennleistung nur ein Drittel der bisher eingesetzten Energie. Er wurde bereits beim Europäischen Patentamt angemeldet.

