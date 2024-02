Das Kunstforum Salzkammergut hat einen neuen Vorstand

Das Kunstforum Salzkammergut (bis 2009 "Künstlergilde Salzkammergut") hat sich vier Jahre vor seinem 100-jährigen Bestandsjubiläum eine neue Führung verpasst: Die Mitglieder wählten den Gmundner Fotograf Michael Wittig zu ihrem neuen Obmann. Sein Stellvertreter ist Stephan Unterberger (Betonbilder) aus Bad Ischl. Die Roithamer Malerin Silvia Radner ist Kassierin. Die Beiräte Ulli Asamer, Andreas Bauer, Tobias Lindner, Markus Treml und Sylvia Vorwagner unterstützen das Team.

Der zweitälteste Kunstverein Oberösterreichs repräsentiert seit 1928 Künstler der Region und betreibt "Die Galerie" am Gmundner Rinnholzplatz. Die Gruppe hat mehr als 60 Mitglieder, darunter Künstlerpersönlichkeiten wie Konrad Wallinger, Heidi Zednik oder Ferdinand Reisenbichler.

Der Programmfolder für das heurige Jahr liegt in allen 23 teilnehmenden Gemeinden der Kulturhauptstadt auf. Die nächste große Mitgliederausstellung mit dem Titel: „please! save us from ourselves“ wird im Papiermachermuseum Steyrermühl vom 9. April bis 3. Mai 2024 gezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper