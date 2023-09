Campingplatz am Mondsee wieder vorne

Hinter dem Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee in der Lombardei (Italien) belegt das besonders hundefreundliche Camp MondSeeLand in Tiefgraben Platz zwei, gefolgt vom ganzjährig geöffneten Campingplatz Berau am Wolfgangsee. Unter den Top-10-Campingplätzen des Sommers in Österreich scheint Camping Grabner in Steinbach am Attersee auf Rang sieben auf. Österreich ist nach Deutschland das attraktivste Reiseland der Camper, wobei die Campingplätze in Salzburg besonders gefragt sind.

