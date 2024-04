Buchhalterin (44) ließ auf eigenes Konto überweisen: fast 200.000 Euro Schaden

Innerhalb der vergangenen vier Jahre soll eine 44-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck einen Betrieb um fast 200.000 Euro betrogen haben. Die Frau war in diesem Zeitraum als Buchhalterin in einem Betrieb tätig und war unter anderem für die Überweisungen der Firma zuständig. Dabei gab sie bei zahlreichen Überweisungen ihre eigene Kontonummer oder jene ihres 47-jährigen Lebensgefährten an. Beim Empfängernamen hingegen führte sie den korrekten Namen an.

