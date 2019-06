Bergmarathon bekommt kleinen Bruder

Am Samstag der kommenden Woche wird zum 31. Mal der Bergmarathon rund um den Traunsee ausgetragen – 70 Kilometer Wegstrecke, 4500 Höhenmeter allein im Aufstieg über sieben Berge, darunter Traunstein und Feuerkogel. Bereits am Donnerstag gesellt sich der neue City Nightrun Gmunden zum seit drei Jahrzehnten bekannten Bergsportereignis hinzu, quasi der kleine Bruder des Bergmarathons.

Beim City Nightrun gilt es, auf einer Streckenlänge von 7,8 Kilometern insgesamt 185 Höhenmeter zurückzulegen. Gespickt ist der abendliche Lauf mit drei kleinen Gipfelchen.

Der Startschuss erfolgt um 20 Uhr direkt am Fuße der Gmundner Kirchengasse. Die Strecke führt von dort hinauf über die Kirchengasse, zum Kirchenplatz und in die Herakhstraße, wieder hinunter Richtung See über die Traungasse in den Traunreiterweg. Die nächste giftige Steigung führt abermals in die Herakhstraße, nach links in die Wunderburgstraße und hoch zum ersten Gipfel, dem Kalvarienberg, mit traumhafter Kulisse über ganz Gmunden. Danach geht es bergab Richtung Tagwerkerstraße und Richtung Sportplatz zum SEP-Einkaufspark, die SEP-Spindel hinauf, eine Runde auf dem Parkdeck mit hoffentlich bereits sichtbarem Sternenhimmel – und schon ist der zweite Gipfel erklommen.

Anschließend geht es für die Läuferschar wieder bergab über die Keramikstraße zum Sportplatz und zur Bahnhofstraße, von dort hinauf Richtung Hochkogel, wo der dritte und letzte Hügel zu bewältigen ist. Nach einer Ehrenrunde auf dem Hochkogel geht es über die Serpentinen Richtung Esplanade hinunter. Die letzten rund 1500 Meter werden auf der Esplanade, auf dem Gmundner Rathausplatz, weiter über die Traunbrücke, an der Schiffslände und in der Annastraße zum Haus Salzkammergut gelaufen. Dort befindet sich das Ziel. Wichtig für alle Teilnehmer: Das Tragen einer Stirnlampe ist aus Sicherheitsgründen Pflicht, betonen die Organisatoren Florian Werner und Harald Buchinger. Jeder Finisher erhält eine besondere Medaille. Anmeldungen und Infos unter www.nightrun-gmunden.at

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at