Auch Mittelschulabsolventen können am Campus Ort die Matura machen

Der Schulstandort Campus Ort der Kreuzschwestern in Gmunden nimmt Formen an – und erweitert sein Bildungsangebot: Im Unterschied zum bisherigen Gymnasium Ort („Pensi“) gibt es im neuen Campus ab Herbst auch ein Oberstufenrealgymnasium (ORG), in das auch Absolventen einer Mittelschule einsteigen können.

Bei einem Start in der Unterstufe besuchen alle Schülerinnen und Schüler ein Gymnasium. In der Oberstufe können sie mit den zusätzlichen Sprachen Spanisch und Latein im Gymnasium bleiben oder in ein Oberstufenrealgymnasium wechseln. Dieses hat mit drei lebenden Fremdsprachen (Englisch, Französisch und Spanisch) einen Sprachenschwerpunkt ohne Latein. Jugendliche, die ab dem Schuljahr 24/25 das ORG besuchen möchten, benötigen lediglich Vorkenntnisse in Englisch. Die anderen Fremdsprachen starten in der 5. Klasse neu, wodurch ein Einstieg auch für Mittelschulabsolventen möglich ist.

Eine weitere Neuerung ist das Kurssystem in der Oberstufe anstelle der bis dato üblichen ein- oder zweijährig abgehaltenen Wahlpflichtgegenstände. Durch einsemestrige, doppelstündige Kurse entsteht der Vorteil eines wesentlich bereiteren Angebotes entsprechend den Interessen und Begabungen der Schüler – mit der Möglichkeit, sich in vielen Bereichen auszuprobieren und herauszufinden, wo ihre Talente, Stärken und Interessen liegen. Die Schüler können in Studien hineinschnuppern, um schon frühzeitig zu sehen, ob der eingeschlagene Weg tatsächlich der richtige ist. Aus verschiedenen Clustern können sie unterschiedliche Kurse wie beispielsweise Studienvorbereitungskurse für Medizin, Jus oder technische Studien oder Sprachzertifikate als Vorbereitung für ein Studium im Ausland auswählen, Dazu gibt es auch Kurse zur persönlichen Entwicklung in Themenfeldern wie psychische und physische Gesundheit.

