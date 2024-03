Alkolenker (19) überschlug sich bei Altmünster mit Pkw

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am Sonntag gegen 0:40 Uhr nach einem Unfall im Gemeindegebiet von Altmünster im Einsatz: Ein betrunkener 19-Jähriger hatte bei der Fahrt auf der Großalm Landesstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

In Bachbett gestürzt

Auf Höhe der Kreuzung Pfannstieleck kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Brückengeländer und rutschte die Böschung des Ebenbachs entlang. 20 Meter weiter touchierte der Pkw die Leitschiene, überschlug sich und kam auf dem Dach im Bachbett zu liegen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Altmünster und Traunkirchen wurden zur Personenrettung alarmiert. Als sie am Unfallort eintrafen, wurde der 19-Jährige bereits von Sanitätern des Roten Kreuz versorgt. Er hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Mehr als 2 Promille

Ein Alkotest war positiv, so die Polizei am Sonntagnachmittag. Der junge Mann hatte mehr als 2 Promille intus. Der schwer beschädigte Wagen musste von der Feuerwehr geborgen werden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nahmen, wurde die Großalm Landesstraße gesperrt, hieß es seitens der Feuerwehr Altmünster.

