Rumäne (55) starb bei Auffahrunfall auf A1

Ein 41-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Amstetten fuhr gegen 5.10 Uhr mit seinem Pkw auf dem ersten Fahrstreifen der Westautobahn (A1) in Richtung Wien.

Zur selben Zeit lenkte ein 55-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Deutschland sein Fahrzeug in dieselbe Richtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache prallte der Niederösterreicher auf das vor ihm fahrende Auto des Rumänen. Beide Fahrzeuge kamen schwer beschädigt auf dem mittleren Fahrstreifen zu stehen. Für den Rumänen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nach seinem Eintreffen nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Der Lenker aus Niederösterreich wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Linz gebracht. Die Autobahn war bis kurz nach 8 Uhr früh wegen der Aufräumarbeiten nur erschwert passierbar.

Lkw kippte auf B309 um

Ein Lkw ist am Samstag um 5.30 Uhr früh auf der B309 nach einem Achsbruch umgekippt. Der 42-jährige Lkw-Fahrer wollte mit dem Sattelschlepper vom Kreisverkehr der Autobahnabfahrt Enns-West auf die B309 in Richtung Steyr abbiegen. Dabei brachen die beiden hinteren Achsen des Fahrzeuges. Der Lkw war daraufhin nicht mehr manövrierfähig und kippte nach links um. Die geladenen Abfallstoffe von einer Brückenbaustelle verteilten sich am Fahrbahnrand und drückten die Leitschienen nach außen. Der Fahrer konnte sich befreien. Die Unfallstelle war für mehr als zwei Stunden nur einspurig passierbar, bis Mittag musste die Straße dann zwischen den Auffahrten Enns und Hargelsberg für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.