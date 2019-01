Riskantes Überholmanöver im Innviertel forderte zwei Schwerverletzte

BURGKIRCHEN/BRAUNAU. Beim Versuch, zwei Autos und einen Lastwagen zu überholen, kollidierte ein deutscher Autofahrer in Burgkirchen mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem Innviertler. Beide Lenker haben schwere Verletzungen erlitten.

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich Freitagmittag auf der B147. Der Deutsche war Richtung Braunau am Inn unterwegs, als er zu dem riskanten Überholmanöver ansetzte. Als der 32-Jährige an dem Tanklaster vorbeifuhr, kam ihm der 50-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit seinem Pkw entgegen. So schilderten Zeugen den Unfallhergang.

Durch den schweren Aufprall wurden die beiden Lenker in ihren Wracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht, der Innviertler wurde zunächst ins Krankenhaus nach Braunau gebracht und später mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg überstellt.

