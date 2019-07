Reifenplatzer stoppte Alkolenker

Auf der B143 war gegen 19:20 Uhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck aus Richtung Zell am Pettenfirst kommend Richtung Ungenach unterwegs. In Ungenach geriet er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Auto gegen den entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert, die Lenker erlitten leichte Verletzungen. Der 25-Jährige wurde mit der Rettung in das SKGK Vöcklabruck gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille.

21-Jähriger floh vor Polizei

In Traun wollten Polizisten gegen 23:50 Uhr das Auto eines 21-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land kontrollieren. Der Wagen des jungen Mannes touchierte zunächst mit dem rechten vorderen Rad den Randstein des Gehsteiges, was einen lauten Knall verursachte. Danach beschleunigte der 21-Jährige. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Wegen des Reifenplatzers musste der Flüchtende schließlich anhalten. Er hatte 1,56 Promille Alkohol im Blut. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.

Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

In Bad Leonfelden stoppten Polizisten Dienstagfrüh einen betrunkenen Autolenker: Der 46-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war den Beamten gegen 4:30 Uhr mit seiner verdächtigen Fahrweise aufgefallen. Der Alkotest wies einen Wert von 1,88 Promille auf. Dem Mann wurde der Autoschlüssel abgenommen, er wird angezeigt.

