Prozess nach Mord in Geretsberg: "Unglaubliche Brutalität"

Um 9 Uhr begann Dienstagfrüh im Landesgericht Ried der Geschworenenprozess gegen eine 24-jährige Person aus der Slowakei. Der „Transgender“ tötete, wie berichtet, am 5. Oktober 2013 in Geretsberg einen 82-jährigen Pensionisten mit mehreren brutalen Messerstichen in den Bereich des Oberkörpers und Kopf. Der Angeklagte fühlt sich als Frau und möchte als „Vanessa“ angesprochen werden.