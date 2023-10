Mordalarm im Bezirk Braunau: Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben

Am Donnerstagabend wurde in Geretsberg, Bezirk Braunau, die Leiche eines 82-jährigen Mannes gefunden. Das bestätige Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, den OÖN am späten Donnerstag Abend. "Die Ermittlungen wurden durch die Mordgruppe des Landeskriminalamts aufgenommen. Die Leiche des Mannes wies mehrere Stichverletzungen auf. Eine Pflegerin des Opfers wurde festgenommen. Sie gilt als dringend tatverdächtig. Es wird wegen Mordes ermittelt", sagt Ebner. Zu einem möglichen Motiv oder Hintergründen der Tat könne man noch nichts sagen. Mehr Informationen soll es im Laufe des Freitags geben.

Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

