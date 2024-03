Polizei stoppte illegalen Welpenhandel auf Autobahnparkplatz

Drei Hundewelpen konnten die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Ried gestern Vormittag vor einem illegalen Welpenhandel retten. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei telefonisch gegen 10.50 Uhr informiert, dass auf dem A8-Autobahnparkplatz Murau-Ost ein mutmaßlich illegaler Welpenhandel stattfinden würde.

Als die Polizeistreife eintraf, entdeckte sie einen Kastenwagen mit bulgarischem Kennzeichen, in dem drei Welpen der Rasse Pinscher in einem Karton gehalten wurden. Die Tiere wurden mit Fressen und Trinken versorgt und von den Polizisten in eine Tierklinik gebracht. Der 47-jährige bulgarische Lenker wurde wegen Übertretung nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz bei der Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt.

