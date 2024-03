OÖN-Serie "Unser Wald": "Die Baumgrenze verschiebt sich"

Hannes Gadermaier betreibt nicht nur die gleichnamige Baumschule im Innviertel, sondern ist auch Obmann des Verbandes österreichischer Forstbaumschulen. Er kennt Bäume und ihre Wachstumsvoraussetzungen wie kein Zweiter – und weiß, was Klimaänderungen für sie bedeuten.

OÖN: War das Wetter für die Bäume bisher günstig?

Gadermair: Aus Sicht der Bäume waren der nasse Herbst und Winter optimal, das sind ideale Bedingungen. Allerdings sind wir aufgrund der warmen Temperaturen früher dran, die Bäume blühen schon. Das birgt die Gefahr von Frostschäden, sollte es noch einmal kalt werden. Man spricht da von Frost-Trockenheit. Denn bei acht Grad plus und kalten Nächten kommt es zur Verdunstung. Die Knospen können austrocknen, weil die Wurzeln wegen des kalten Bodens noch im Winterschlaf sind und Feuchtigkeit sowie Nährstoffe nicht in der notwendigen Menge nachliefern. Manche Bäume, wie zum Beispiel die Eiche, sind generell später dran und deshalb weniger betroffen.

Oft wird die Douglasie als Baum der Zukunft genannt. Zu Recht?

Nur zum Teil. Denn auch die Douglasie mag warme Tage und kalte Nächte nicht unbedingt. Und sie ist nicht für jeden Standort geeignet – zum Beispiel nicht für das Kalkalpengebiet, etwa im Salzkammergut. Auch die Lehmböden im Innviertel sind kein geeigneter Untergrund für diesen Baum. Prinzipiell hält die Douglasie wärmere Temperaturen aber besser aus und ist auch eine gute Alternative als Bauholz. Problematisch sind für Bäume nicht alleine Trockenperioden, sondern besonders Schädlinge. Denn jeder Baum hat seinen eigenen Schädling. Dazu kommen noch Pilze, die manchen Baumarten wie den Eschen massiv zusetzen.

Hannes Gadermair, Obmann der Forstbaumschulen

Das heißt, entscheidend ist der Boden?

Ja. Das wird bei der Diskussion um den Klimawandel oft vergessen. Man muss sich zuerst um den Boden und seine Beschaffenheit Gedanken machen. Denn das bestimmt, welche Pflanzen wo gut wachsen können und welche nicht. Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Wald. Die Fichte wird es mit veränderten klimatischen Bedingungen schwerer haben. Nicht wegen mehr Trockenperioden, sondern das eigentliche Problem sind die Borkenkäfer, die sich stärker vermehren. Auf Nordhängen ohne Sonne und mit viel Feuchtigkeit können Fichten auch künftig wachsen. Die Tanne kommt mit den Bedingungen besser zurecht, hat aber den Nachteil, dass sie viel langsamer wächst. Neben Biodiversität, darf man die wirtschaftlichen Aspekte nicht vergessen.

Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Manche Bäume, wie die Eibe, sind seltener, Nadelbäume werden auch in Zukunft einen großen Teil der Waldfläche ausmachen. Die Tanne ist eine mediterrane Baumart, sie kommt mit Bedingungen wie in Süditalien gut zurecht. Die Fichte stammt aus Skandinavien und mag es kälter. Andererseits geht die Wissenschaft aber davon aus, dass sie in Zukunft weiter oben wachsen wird. Das heißt, dass sich die Baumgrenze ebenfalls nach oben verschiebt. Dort, wo bisher nur mehr Latschen waren, kann es dann Fichten geben. Bisher lag die Grenze bei 300 bis 600 Höhenmetern, in Zukunft könnte sie bei 500 bis 800 Metern liegen.

Was ist wichtig, damit Bäume gut wachsen können?

Bäume brauchen Nährstoffe und Niederschlag. Ob sie Hitzeperioden gut aushalten, hängt auch davon ob, wie alt die Pflanze ist. Ältere Bäume kommen besser zurecht als junge Bäume, die noch viel Energie zum Wachsen brauchen.

