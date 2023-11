OÖ Seniorenbund: "Weniger einsam, mehr gemeinsam"

Am Sonntag wird die erste Kerze am Adventkranz angezündet.

In der "stillsten Zeit" des Jahres – die für viele Menschen eher hektisch und laut ist – zieht die Stille nur dort ein, wo auch die Einsamkeit zu Hause ist. Zwar betrifft das alle Gesellschaftsgruppen, aber besonders Senorinnen und Senioren leiden in der (Vor-)Weihnachtszeit darunter, allein zu sein.

Um dem entgegenzuwirken, bietet der Oberösterreichische Seniorenbund im Advent Aktionen für ältere Menschen, denen der Sinn nach Gesellschaft steht. In der Pressekonferenz am 30. November stellten Landesobmann Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner das Programm für die heurige Saison noch einmal vor.

Einsamkeit im Alter

Die Gründe, warum Senioren häufiger einsam sind, sind vielfältig. Einerseits ist die Gesellschaft mobiler, während die Mobilität des Einzelnen im Alter deutlich abnimmt. Andererseits kommen Wechsel in den Lebensumständen hinzu, wie Trennungen oder der altersbedingte Tod von Freunden und Angehörigen. Einsamkeit macht schließlich auf Dauer traurig und krank. So zeigen Studien, dass sich für Menschen, die viel allein sind, das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, verdoppelt. Soziales Miteinander wirkt sich positiv auf die geistige Leistung aus und beugt Depressionen vor, die direkt in Zusammenhang mit Alzheimer gebracht werden. Umso wichtiger werden die externen Angebote, die die Betroffenen aus ihrer Isolation holen und sie altersgerecht in das gesellschaftliche Leben integrieren.

Laut der heurigen Seniorenumfrage des IMAS-Instituts liegt der Wunsch, nicht einsam zu sein und regelmäßig Kontakt zu anderen Menschen zu haben, auf Platz eins für die Lebensziele im Alter. Direkt dahinter kommen die körperliche Gesundheit und die finanzielle Absicherung.

Weihnachtsprogramm

Veranstaltungen des OÖ Seniorenbundes:

„Gemeinsam den Heiligen Abend verbringen“: Besinnliches Zusammensein am 24. Dezember ab 10 Uhr; kostenlos, Anmeldung unter 0732/775311-1

OÖ Adventsingen im Landestheater Linz: Es gibt noch Karten für Freitag, 15. Dezember, 14 Uhr. Für jene, die sich die Karten nicht leisten können, steht ein gewisses Gratiskontingent zur Verfügung.

„Griaß di, wie geht’s?“: Gratis Gesprächsangebot vom Landesvorstand, jeden Freitag im Advent von 8 bis 12 Uhr, unter 0732/775311-723

Zum ganzen Programm: www.ooe-seniorenbund.at

