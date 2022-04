ÖBB entfernte "Warnhinweise" an Frauen

Unter dem Titel "Ihre Sicherheit ist uns wichtig" hatten sich bislang Unbekannte per Aushang an Frauen gewandt, die am Bahnhofsgelände unterwegs waren. Man könne ihre Sicherheit "nicht mehr gewährleisten".

Den Frauen wurde geraten, sich nicht freizügig zu kleiden und eine Kopfbedeckung zu tragen, außerdem sollten sie einen Meter Abstand zu "verdächtigen Personen, insbesondere Gruppen junger Männer" halten.

ÖBB und Polizei distanzieren sich

Eine Anspielung auf die Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Linz, die sich im Nahbereich des Bahnhofsgeländes ereignet hatte. Die ÖBB distanzierten sich von den Plakaten und ließen sie umgehend entfernen. Auch deren Security-Dienst "Mungos" und die Polizei betonten, die laminierten Plakate nicht aufgehängt zu haben.

Es gibt Videos aus den Überwachungskameras des Bahnhofsgeländes, die nun ausgewertet werden. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ermittelt wegen des Verdachts der Verhetzung.