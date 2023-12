Nachtschwärmer schlief nach Weihnachtsfeier in Kematen auf Schneehaufen ein

Der junge Mann hatte sich am Donnerstagabend mit seinen Kolleginnen und Kollegen zur Feier in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) getroffen. Der Heimweg zu Fuß dürfte ihm dann aber zu lang geworden sein: Rund 500 Meter neben der Lokalität legte er sich auf einen Schneehaufen und schlief ein, wie die Polizei am Samstag berichtete. Ein vorbeifahrender Autolenker bemerkte den Burschen schließlich am Freitag, kurz vor 6 Uhr früh, auf dem Weg zur Arbeit und leistete mit zwei weiteren Anrainern sofort Erste Hilfe.

Die verständigten Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen, der nicht ansprechbar war, ins Kepler Uniklinikum.

