Unterrichtsfach Trendsport: BORG Hagenberg wagt Neues

Sportler, die sich scheinbar spielerisch leicht über künstliche Hindernisse schwingen, von Plattform zu Plattform springen und zwischendurch auch einmal einen Salto wagen: So setzen sich Parkour- und Freerunner vor allem in Städten in Szene. Am BORG Hagenberg wird genau das ab nächstem Schuljahr in einem neuen Sportzweig unterrichtet. Dieser Sportzweig wird neben dem Kommunikationszweig zum zweiten inhaltlichen Schwerpunkt der Schule, die als Expositur des BORG Linz geführt wird.

Als erster Ausbildungszweig einer Schule in Österreich widmet sich die im Softwarepark Hagenberg angesiedelte Schule nämlich gezielt Trendsportarten. Dabei werden im Unterricht von Grund auf Methodiken und Sicherungsgriffe für das Ausüben dieser Bewegungskunst in- und outdoor trainiert und geschult. Die Schülerinnen und Schüler lernen darüber hinaus aber auch die wesentlichen Bausteine kennen, die bei einem gesundheitsorientierten Lebensstil nicht fehlen dürfen. Dabei wird neben der Steigerung der eigenen Fitness das Hauptaugenmerk auf die richtige Beherrschung der Übungen sowie das aktive Coaching der Jugendlichen gelegt.

Akrobatik und Flag Football

Die ausgeübten Trendsportarten spannen einen sehr weiten Bogen und reichen im Fach "Performing Arts" beispielsweise von Techniken der Partnerakrobatik (Pyramiden-, Hebe- und Schleuderakrobatik) über unterschiedliche Tanzstile bis zur Jonglage. Im Unterrichtsfach "Ballspiele" finden neben etablierten Sportarten wie Fußball, Volleyball und Faustball auch Endzonenspiele wie Flag Football oder Ultimate Frisbee Platz.

"Wir haben unter unseren Lehrern mit Martin Friedrich einen echten Experten für Trendsportarten, der den Sportzweig pädagogisch und inhaltlich ausgearbeitet hat", sagt Schulkoordinator Andreas Gärtner. Ursprünglich sei der Start für das Schuljahr 2025/26 angedacht gewesen. Nachdem das Konzept aber bereits dieses Jahr bei der Bildungsdirektion zur Genehmigung vorgelegt werden konnte, gehe sich der Start schon mit Herbst 2024 aus.

Die praktische Sportmatura wird in der siebenten Klasse abgelegt. In der achten Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus zwei Übungsleiterausbildungen absolvieren. Damit erlangen sie die Befähigung, beispielsweise in einem Verein Bewegungseinheiten zu ausgewählten Themen zu planen, zu unterrichten und zu evaluieren.

Informationsnachmittag

Der neue Trendsport-Schwerpunkt steht neben den weiteren an der Schule unterrichteten Schwerpunkten auch im Mittelpunkt des Informationstages, den das BORG Hagenberg morgen, Freitag, von 13 Uhr bis 15.30 Uhr in der Softwarepark-Arena sowie im Schulgebäude im Softwarepark 21 durchführt.

