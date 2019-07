Ulrichsberg wird wieder zur Bühne für die Wirtschaft der Dreiländerregion

Als Bühne der heimischen Wirtschaft und Institutionen hat sich die Böhmerwaldmesse ebenso einen Namen gemacht wie als Volksfest. Von Freitag bis Sonntag geht die Wirtschaftsschau rund um das Gelände der Baufirma Resch und den Ulrichsberger Sportplatz über die Bühne. Doch nicht nur Mühlviertler Unternehmen präsentieren sich an den drei Messetagen einem breiten Publikum. Seit jeher ist die Böhmerwaldmesse auch "Schaufenster" der Dreiländerregion Österreich, Deutschland, Tschechien. Messechef Josef Thaller weiß, was die Austeller in Ulrichsberg schätzen: "Wir bieten im Vergleich zu anderen Messen sehr günstige Konditionen und ein sehr familiäres Umfeld", sagt er. Passend zur Region nehmen auch heuer die Themen Land- und Forstwirtschaft sowie Bauen und Wohnen einen hohen Stellenwert ein. Aber auch Energiesparen, Haushalt, Garten, Gesundheit, Naturprodukte, Kunsthandwerk, E-Mobilität, Fahrzeuge sowie Sport und Freizeit finden im Austellermix genügend Platz. Kurz: "Es ist für jeden was dabei", lädt Thaller in die Böhmerwaldgemeinde ein.

25 Jahre Zuchtverband

Einer der Messehöhepunkte ist immer wieder die Rinderschau. Dabei wird heuer auch das 25-jährige Jubiläum des Rinderzuchtverbandes Oberösterreich gefeiert.

Doch auch sonst bietet das Messeprogramm viel Abwechslung: Es findet der Landeswandertag des Seniorenbundes statt; es gibt eine Trachtenmodenschau, einen Brieftaubenstart und einen Pferdeschwerpunkt.

Holzhacker als Stammgäste

Stammgäste im wahrsten Sinne des Wortes sind die Holzhacker. So gibt es heuer den Österreich-Cup der Kettensägenschnitzer. Ergänzt wird das Programm durch viele weitere Aktionen und Programmpunkte. Um die 50.000 Besucher erwartet man sich auch heuer wieder an den drei Tagen. Übrigens bleibt man der Ulrichsberger Philosophie treu und verlangt keinen Eintritt: "Wir bieten nicht nur freien Eintritt, sondern faire Preise beim Konsum und verlangen auch für das Parken nichts. Das schätzen die Gäste sehr", ist Thaller überzeugt.

Die Holzschnitzer sind traditionell Teil der Böhmerwaldmesse und ein großer Besuchermagnet. Bild: Gahleitner

Doppelpass mit Gartenschau

Auch von der in Aigen-Schlägl stattfindenden Landesgartenschau erhofft man sich einige Gäste. So könne man den Ausflug in den Bio.Garten.Eden um einen Messebesuch verlängern oder umgekehrt.

Eröffnet wird die Böhmerwaldmesse übrigens am Freitag, 9 Uhr, durch Landesrat Markus Achleitner. Sie endet am Sonntag um 18 Uhr mit der Schlussverlosung der Baustein-Aktion.

Stattfinden wird die Böhmerwaldmesse wie gewohnt auf dem 80.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Baufirma Resch und Sportplatz. Aussteller und Besucher schätzen vor allem das angenehme Raumklima in der isolierten Messehalle.

Messechef Thaller: "Die großzügige Unterstützung der Firma Brüder Resch und das Engagement der Mitarbeiter machen die Messe erst möglich. Es müssen ja ganze Hallen ausgeräumt werden." Ohne diese Unterstützung und vor allem ohne das Engagement der Ulrichsberger Vereine sei es nicht möglich, so eine Großveranstaltung zu stemmen.

Die Böhmerwaldmesse

Die Besucher der Böhmerwaldmesse erwartet auch ein großer Vergnügungspark mit Roundup, Autodrom, Tagada, Karussells, Skyshot oder Kettenflieger. Kinder können sich in der Hüpfburg austoben oder die Kinderschmink-Station besuchen. Es wird auch ein Fußball-Dart aufgebaut. Am Sportplatz finden Modellflugvorführungen statt. 30 Modellbauer aus ganz Österreich lassen in der Messehalle wieder eine Miniaturwelt entstehen.

Die Öffnungszeiten der Messe sind am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Am Abend gibt es ein Musikprogramm in der Festhalle sowie in der Partyhalle.

Als Verpflegung für die Besucher gibt es wieder Spezialitäten aus der Region. Es stehen kostenlose Parkplätze sowie ein eigener Behindertenparkplatz zur Verfügung. Die Parkplätze befinden sich in der Nähe des Messegeländes und sind fußläufig leicht erreichbar.

Es werden ein eigener Messe-Kindergarten, ein Spielplatz und ein Wickelraum eingerichtet. Rund um die Uhr ist das Messegelände bewacht, und es gibt einen Sanitätsdienst durch das Rote Kreuz. An der großen Mühl werden Gratis-Campingmöglichkeiten angeboten.

Zu erleben gibt es aber auch abseits des Messegeländes genug. So gibt es rund um Ulrichsberg zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten – nicht zuletzt die Landesgartenschau Bio.Garten.Eden in Aigen-Schlägl.

Infos zum Programm unter:

www.boehmerwaldmesse.com