Sudetendeutsche Akademie beruft Fritz Bertlwieser

Fritz Bertlwieser, der im Bezirk Rohrbach hauptsächlich als Buchautor, Heimatforscher, Pädagoge, Leiter von Grenzlandexkursionen und Funktionär bei den Sudetendeutschen und Deutsch Reichenauern wahrgenommen wird, wurde nun auch eine wissenschaftliche Auszeichnung zuteil: Er wurde in München in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste in die Naturwissenschaftliche Klasse berufen.

Bereits vor zwei Jahren war in einem universitären Gutachten sein wissenschaftliches Werk einer Habilitation gleichwertig bezeichnet worden. Fritz Bertlwieser hatte seine erste Dissertation im Bereich der Agrargeografie verfasst, mit dem Titel "Agrarstrukturwandel im Oberen Mühlviertel", womit er 1988 an der Universität Innsbruck zum Doktor der Naturwissenschaften promovierte. Die zweite Dissertation trug den Titel "Böhmerwald Grenzlandpfarre Deutsch Reichenau. Von den Anfängen während der Rodungskolonisation bis zur Auslöschung im 20. Jahrhundert", womit er 2010 an der Universität Salzburg zum Doktor der Theologie promovierte. Fritz Bertlwieser nahm diese ehrenvolle Berufung in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste mit großer Dankbarkeit und Freude, aber auch Demut an.

Illustrer Kreis

Aus dem Bezirk Rohrbach gibt es noch ein weiteres Mitglied in der Sudetendeutschen Akademie, nämlich den Altenfeldner Franz Hinterleitner, der schon mehr als 25 Jahre als Professor am Institut für Theoretische Physik und Astrophysik an der Universität Brünn lehrt und in dieser Stadt auch verheiratet ist. Aber auch der 1944 in der Pfarre Deutsch Reichenau im damaligen Kreis Rohrbach geborene und 2020 verstorbene Europa- und Völkerrechtler Professor Rudolf Dolzer, der 1995 von US-Präsident Bill Clinton begrüßt worden war, war Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften gewesen.