Opernball: Tourismusschüler aus Bad Leonfelden für den Kanzler im Einsatz

Zum Gelingen des diesjährigen Opernballs trugen auch 20 Schülerinnen und Schüler aus dem vierten Jahrgang der Bad Leonfeldener Tourismusschulen (BaLeTour) bei: Sie stellten bei dem Ballereignis in der Staatsoper ein 20-köpfiges Serviceteam und waren dabei nicht nur für die Bewirtung im Gustav-Mahler-Saal verantwortlich, sondern auch in den Ehrenlogen des Bundeskanzlers sowie des Arbeits- und des Außenministers.

Lesen Sie auch: Das war der 66. Wiener Opernball

"Es war ein großartiges Erlebnis. Die Zeit ist wie im Flug vergangen", sagt Samuel Rockenschaub über den nächtlichen Arbeitseinsatz mit Frack und weißen Stoffhandschuhen. "Zeitweise war es schon sehr stressig, weil gerade in der Kanzerloge, für die ich eingeteilt war, so viele Gäste ein- und ausgegangen sind und daher ständig frische Gläser benötigt wurden", erzählt der Tourismusschüler aus Unterweitersdorf. An seiner Seite war Marlene Pöppl für das Wohl der Kanzlergäste im Einsatz: "Mir wird erst jetzt so richtig bewusst, wie viele prominente Menschen wir an diesem Abend aus nächster Nähe erlebt haben. Es waren aber alle sehr nett zu uns." Das eingenommene Trinkgeld, das unter dem gesamten BaLeTour-Team gerecht aufgeteilt wird, könne sich ebenfalls sehen lassen.

Bildergalerie: Eindrücke vom 66. Wiener Opernball OPERNBALL 2024: SCHMIDAUER / VAN DER BELLEN / PRESLEY / LUGNER (Foto: ROLAND SCHLAGER (APA)) Bild 1/55 Galerie ansehen

Gelernt haben die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Einsatz, der erst nach dem Aufräumen und somit in den frühen Vormittagsstunden endete, eine ganze Menge. Rockenschaub: "Mich hat die Logistik und die exakte Planung der Arbeitsabläufe beeindruckt, die hinter diesem Großereignis steckt." Die meisten Schüler trugen zudem das erste Mal einen Frack. Lehrer Stefan Sigmund: "Vor unserem Dienstantritt in der Oper wurde geprüft, ob alle richtig angezogen sind. Für die Mädchen gab es außerdem noch einen Frisuren-Check. Es wurde nichts dem Zufall überlassen. Aber unser Team hat sich die gesamte Nacht hindurch super geschlagen. Das wurde mir mehrfach bestätigt und das habe ich ihnen in der ersten Nachbesprechung bei einem kleinen Dienstschluss-Bier auch mitgeteilt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner