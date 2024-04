Pkw prallte über Steinmauer in Vorgarten - 2 Verletzte

In der Ortschaft Perwolfing (Gemeinde Rohrbach-Berg) kam am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr ein Pkw in einer Kurve von der B127 ab. "Vermutlich waren die nassen Straßenverhältnisse der Grund für den Unfall", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Stockinger.

Das Fahrzeug prallte über eine Steinmauer in den Vorgarten eines Einfamilienhauses und kam auf der Seite zu liegen. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Nach der Rettung mit hydraulischem Bergegerät wurde der verletzte Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine schwangere Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

Die B127 wurde nach den Aufräumarbeiten der Feuerwehr gegen 15.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Insgesamt waren laut Stockinger zirka 60 Feuerwehrleute der FF Rohrbach, FF Perwolfing und FF Oepping im Einsatz.

