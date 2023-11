Neuburgers Fungi Pad soll den hohen Norden erobern

Mit jeder Menge Fungi Pads und raffinierten Rezepten im Gepäck traten Thomas und Hermann Neuburger mit ihrem Team die Reise Richtung Norden an. Ziel war die Eco Living Scandinavia & Nordic Organic Food Fair, die in Malmö stattfand. Mit der Teilnahme an der größten Bio- und Nachhaltigkeitsmesse der nordischen Region sollen potenzielle Handelskunden vom Hermann.Bio Fungi Pad überzeugt und Listungen gewonnen werden.

Seit März ist die fleischlose Ernährungsalternative in den österreichischen Regalen zurück. Nun will man auch außerhalb der österreichischen Grenzen Fuß fassen.

Schweden als Hoffnungsmarkt

Laut der globalen Datenbank Statista ist der Schritt Richtung Norden wohlüberlegt, denn: Aktuelle Zahlen zeigen, dass der schwedische Markt der Fleischersatzprodukte einen mehr als doppelt so hohen Umsatz aufweist als hierzulande. In Österreich werden aktuell pro Jahr 41,3 Millionen Euro in dieser Produktsparte umgesetzt, in Schweden sind es 95,3 Millionen. Mit einem prognostizierten jährlichen Umsatzwachstum von fast acht Prozent hat Schweden die Nase deutlich vorn und beweist Potenzial, welches nun die Mühlviertler hoffen auszuschöpfen. "Direkte Rückmeldungen sind für uns enorm wichtig. Nur so können wir uns weiterentwickeln und den vorhandenen Markt der Fleischalternativen noch besser verstehen. Unser Ziel sind natürlich Listungen, sowohl in Schweden als auch in den nordischen Nachbarländern", sagt Hermann Neuburger über die Teilnahme an der Messe.

Noch setzen wenige Mitspieler auf Pilze. Die Zeichen stehen somit gut, dass das Fungi Pad mit seiner Basis aus selbstgezüchteten Bio-Kräuterseitlingen aus der Masse hervorsticht. Ob die beiden Mühlviertler Pioniere künftig "Hej Sweden" sagen werden, wird sich zeigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper