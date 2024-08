Mit dem Schiff zum Kirtag

Der traditionelle Kirtag in Obermühl findet am Sonntag, 8. September, ganztägig statt. Neben allerlei Kirtagstreiben gibt es Kulinarisches vom Fischgasthaus Aumüller und Musik von Mühl4tler Granit. Ein besonderes Angebot macht die Anreise zum Erlebnis: Um 8.30 Uhr fährt der Donauraddampfer Schönbrunn in Linz-Urfahr Richtung Obermühl ab. Nach Zwischenstopps in Ottensheim (9.40 Uhr) und Aschach (11.20 Uhr) legt der Dampfer um 13 Uhr in der Nähe des Kirtages an. Die Rückfahrt erfolgt um 15.45 Uhr. Auf der Fahrt gibt es auch eine musikalische Begleitung. Fahrplaninfos unter: www.oegeg.at (Steindl)

