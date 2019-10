Mit Auto überschlagen - 28-Jähriger verletzt

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem Pkw auf der B3 in Richtung Saxen. Er bog nach links auf die Saxener Straße ab. In der Ortschaft Au geriet der Wagen aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.