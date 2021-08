Mit 211 km/h auf der Bundesstraße: 22-jähriger Raser angezeigt

Der junge Einheimische hatte mit seinem Pkw auf einem geraden Straßenstück mehrere Fahrzeuge überholt.

Gegenüber den Beamten gab er an, dass alle anderen ihm zu langsam unterwegs seien und sein Auto einfach so gut gehen würde. Er wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.