Kapl-Lehrlinge holten Doppelsieg beim Bundeswettbewerb der Dachdecker

BAD LEONFELDEN. Paul Keplinger und Alexander Gangl haben sich den ersten und zweiten Platz beim Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker in Innsbruck geholt. Damit konnten die beiden Bad Leonfeldner die eindrucksvolle Serie an Erfolgen für Kapl Bau bei Lehrlingsbewerben fortsetzen.

Es wird schon fast zur Gewohnheit, dass ein Lehrling von Kapl Bau am Podest bei Landes- oder Bundeslehrlingswettbewerben steht: Letztes Jahr holte sich Daniel Hofer den Landes- und Bundessieg, heuer machte es ihm Paul Keplinger nach. Und wie auch schon beim Landesbewerb im Frühjahr konnte man sogar einen Doppelsieg feiern: Alexander Gangl landete auch beim Bundesbewerb auf dem ausgezeichneten zweiten Platz. "Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge. Sie bekommen während ihrer Ausbildung von unseren erfahrenen Facharbeitern und Mentoren das Rüstzeug vermittelt, um bei den Bewerben solche Leistungen zeigen zu können", sagt Kapl-Geschäftsführer Alexander Gruber und ergänzt: "Die Burschen haben vor den Bewerben noch ein paar Mal nach der Arbeit trainiert, das handwerkliche Geschick bringen sie aber einfach von den Baustellen schon mit."

In der unmittelbaren Vorbereitung bekamen Paul Keplinger und Alexander Gangl Tipps und Tricks von Dachdeckermeister Christian Gabriel – der ehemalige Vizeweltmeister und langjährige Vorarbeiter weiß genau, worauf es ankommt. Sein Wissen und sein Handwerksgeschick werden auch in den nächsten Wochen gefragt sein: und zwar beim Training mit Daniel Hofer, der Mitte November bei den Berufsweltmeisterschaften der Dachdecker – abermals in Innsbruck – am Start stehen wird. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann wieder etwas zu feiern bei Kapl Bau – immerhin hat man in der jüngeren Geschichte sogar zwei Weltmeistertitel und einige Stockerlplätze ins Mühlviertel holen können.

