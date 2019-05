Erster Showdown der Perger Feuerwehr-Bewerbsgruppen

Bei strahlendem Sonnenschein startete am Samstag die diesjährige Feuerwehr-Bewerbssaison im Bezirk Perg. 102 Jugend- und 80 Aktivgruppen gingen in Baumgartenberg an den Start. Die Feuerwehrgruppen zeigten dabei bereits zum Auftakt der Saison Spitzenleistungen.

Die Jugendbewerbe brachten eine Fortsetzung des Duells Allerheiligen-Lebing gegen Winden-Windegg, wie ein Blick auf die jeweils drei Erstplatzierten Mannschaften zeigt:

Bezirksliga Bronze: Allerheiligen-Lebing 1, Winden-Windegg 1, Allerheiligen-Lebing 2

1. Klasse Bronze: Katsdorf 1, Mitterkirchen 1, Katsdorf 2

2. Klasse Bronze: Winden-Windeg 2, Perg 2, Riedersdorf 2

Gästeklasse Bronze: Leonstein 1, Erdleiten 1, Tragwein 1

Bezirksliga Silber: Winden-Windegg 1, Allerheiligen-Lebing 1, Allerheilgen-Lebing 2

1. Klasse Silber: Katsdorf 1, Katsdorf 2, Windhaag bei Perg 1

2. Klasse Silber: Allerheiligen-Lebing 3, Zirking 1, Langenstein 1

Gästeklasse Silber: Erdleiten 1, Goldwörth 1, Leonstein 1

Die Feuerwehr Winden-Windegg gewann in der Bezirksliga der Aktivgruppen sowohl den Bewerb in Bronze als auch jenen in Silber.

Bezirksliga Bronze: Allerheiligen-Lebing 1, Winden-Windegg 1, Altaist-Hartl 2

1. Klasse Bronze: Baumgartenberg 1, Allerheiligen-Lebing 2, Pürach 2

2. Klasse Bronze: Ried in der Riedmark 1, Naarn 2, Au/Donau 1

Gästeklasse Bronze: Tragwein 1, Tragwein 2, Hinterberg 3

Bezirksliga Silber: Winden-Windegg 1, Allerheiligen-Lebing 1, Altaist-Hartl 2

1. Klasse Silber: Naarn 1, Reitberg 1, Münzbach 2

2. Klasse Silber: Poneggen 1, Haid 1, Holzleiten im Machland 2

Gästeklasse Silber: Tragwein 1, Hinterberg 3, Tragwein 2

Kommandant Harald Lettner und seine Kameraden der FF Baumgartenberg hatten perfekte Bewerbsbedingungen geschaffen. Bezirks-Feuerwehrkommandant Eduard Paireder sowie die Abschnittskommandanten Stephan Prinz, Helmut Knoll und Christian Schrattenholzer überzeugten sich persönlich von den tollen Leistungen der Bewerbsgruppen. Die Bewerter rund um den Aktiv-Bewerbsleiter Stephan Slawiczek und den Jugend-Bewerbsleiter Harald Lettner sorgten für eine faire Bewertung und gaben den Gruppen noch den einen oder anderen Tipp. Bezirkshauptmann Werner Kreisl und der Baumgartenberger Bürgermeister Erwin Kastner zeigten sich ebenfalls beeindruckt von den Leistungen und wünschten den Perger Feuerwehren auch für die kommenden Bewerbe alles Gute.