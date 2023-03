Diebe machten sich mit Bagger aus dem Staub

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gallneukirchen unter 059133 4330. (Symbolbild)

Die Täter schlugen in der Zeit von Donnerstag 12 Uhr bis Samstag 10 Uhr zu. Ihre Beute: ein Minibagger mit Zubehör (Tieflöffel und Holzwerkzeug). Am Minibagger war eine Holzzange montiert.

Der Bagger war auf einem nicht eingezäunten, landwirtschaftlich genutzten Grundstück vor einer Hauszufahrt abgestellt. Zur selben Zeit haben vermutlich dieselben Täter versucht, durch ein Fenster in eine in der Nähe befindliche Garage einzubrechen. Sie scheiterten dort aber an den Fenstergittern. Darüber hinaus stahlen die Täter aus einer nicht verschlossenen Grillhütte einen Elektro-Kindertraktor. Es entstand hoher Schaden.

