Der "Mäcci" in Unterweitersdorf hat einen neuen Chef

Karl Zollhuber (links) übergab sein McDonald‘s Restaurant in Unterweitersdorf mit 1. Dezember an Richard Jäger.

Seit Freitag, 1. Dezember, leitet Richard Jäger (35) als Franchisenehmer das McDonald’s Restaurant in Unterweitersdorf. Für den gebürtigen Salzburger ist es bereits der dritte Standort, für den er in Oberösterreich verantwortlich zeichnet: Er ist auch Chef der McDonald’s Restaurants am Linzer Taubenmarkt (seit April 2022) sowie in Rohrbach (Jänner 2023). Er folgt damit auf Karl Zollhuber, der das Restaurant in Unterweitersdorf bisher geleitet hat.

Richard Jäger beschäftigt als McDonald’s-Franchisenehmer nun 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Oberösterreich. "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team mit Leidenschaft und Engagement als Gastgeber künftig auch in Unterweitersdorf tätig zu sein. Neben der Schaffung eines Wohlfühlorts für unsere Gäste liegt mir auch die individuelle Förderung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen”, sagt Jäger, der für seine beiden Mühlviertler Standorte weiterhin auf Personalsuche ist. Dabei setzt er auf flexible Arbeitszeiten, die speziell Menschen mit Betreuungspflichten entgegenkommen sollen.

Karl Zollhuber, der seit über 25 Jahren mit großer Passion als McDonald’s Franchisenehmer tätig ist, hat sich unterdessen dazu entschieden, sein Portfolio zu verkleinern. Neben dem Standort Unterweitersdorf hat der 62-Jährige mit Monatsbeginn auch jenen in Enns an einen anderen Franchisenehmer übergeben. Fortan wird sich der gelernte Gastronom auf die McDonald’s Restaurants in Freistadt und Mauthausen konzentrieren.

Das McDonald’s Restaurant beim Kreisverkehr B124 / Auffahrt S10 in Unterweitersdorf ist von Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag von 8 Uhr bis 24 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 7 Uhr bis 1 Uhr.

