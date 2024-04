Aktion mit Herz für Panflötenkonzert

Allen Müttern und Großmüttern widmet Willi Bröslmeyr sein Panflöten-Konzert, das er am 12. Mai (15.30 Uhr) in der Stockhalle Neumarkt gibt: "Ich denke dabei an die Mütter, die im Krieg auf den Bauernhöfen gearbeitet haben, während ihre Männer an der Front waren, an die Frauen des Wiederaufbaus, aber auch an die vielen Frauen, die heute in Pflege und Bildung großartige Arbeit leisten." Für sie gibt er Schlager und Evergreens wie "Deine Spuren im Sand", "Ein Stern, der deinen Namen trägt", oder "Mama" zum Besten. Unterstützt wird Bröslmeyr von Sängerin Judith Jezek, Sänger Andreas Pilgerstorfer und einem Kinder-Ensemble.

Viel Herz bewiesen dazu bereits jetzt der als Veranstalter in Aktion tretende Kameradschaftsbund sowie eine Reihe von Firmen aus der Region: Sie verschenkten Konzertkarten an Menschen mit Beeinträchtigung, die in der Lebenshilfe Freistadt und Unterweißenbach, in der Diakonie Wartberg sowie im Pflegezentrum Schloss Haus betreut werden.

Karten sind im Vorverkauf in der Raika Neumarkt und Freistadt, bei Ruefa Freistadt, im Café Babsi in Neumarkt sowie beim Kameradschaftsbund Neumarkt (rudolf.kaineder@aon.at) erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper