Tiefer Winter brachte 100.000 Zuschauer zur Jänner-Rallye

FREISTADT. Der lang ersehnte Schnee geriet für alle Beteiligten zu einer großen Herausforderung.

Der Schnee lockte tausende Fans zu den insgesamt 28 Actionzonen entlang der Strecke. Bild: GEPA pictures / Jürgen Berlesreiter

Es war die sprichwörtliche Schneehölle, die bei der Jänner-Rallye den Fahrern, Veranstaltern, ehrenamtlichen Helfern und Zuschauern alles abverlangte. Dass angesichts der Masse an weißer Pracht nur eine Sonderprüfung abgesagt werden musste und der Zieleinlauf nur mit einer dreiviertel Stunde Verspätung stattfinden konnte, gleicht unter diesen Umständen fast schon einem Wunder.

Freude bereitete der viele Neuschnee bereits bei der Eröffnung der Jänner-Rallye in der Freistädter Messehalle am Donnerstagabend: Der erstmals in seiner neuen Funktion angereiste Sport- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner prophezeite den Fahrern und dem Publikum aufgrund der winterlichen Streckenverhältnisse ein spektakuläres Rennen – und er sollte Recht behalten. „Es war einfach nur geil, aber oft stand alles auf Messers Schneide“, resümierte Mario Klepatsch vom veranstaltenden Rallye Club Mühlviertel (RCM).

Während Helfer und Beschäftigte in der Messehalle problemlos ihrer Arbeit nachgehen konnten, hatte man rundherum alle Hände voll zu tun, regelmäßig den Schnee aus den Zufahrten und dem Fahrerlager zu räumen. In den Actionzonen entlang der Sonderprüfungsstrecken lockte die Aussicht auf spektakuläre Fahrten laut Obmann Klepatsch etwa 100.000 Zuschauer aus Nah und Fern in das Mühlviertel. Auf den dicht besetzten Parkplätzen konnte man Autokennzeichen aus Italien, Ungarn, Polen, der Tschechischen Republik und ganz Österreich ausmachen.

Tatsächlich zeigte die 34. Auflage der Jänner-Rallye ihre Zähne und enttäuschte das Publikum nicht: Nicht nur, dass der Winter zahlreiche Piloten von der Strecke warf, musste auch ein Security-Fahrzeug von einem Traktor aus dem Schnee geholt werden, und in Unterweißenbach gar eine ganze Sonderprüfung wegen umgestürzter Bäume gecancelt werden. „Mein großer Dank gilt allen, die in welcher Funktion auch immer auf den Strecken trotz den Schneemassen für ein reibungsloses und sicheres Abwickeln der Veranstaltung gesorgt haben“, betonte Klepatsch nach dem Zieleinlauf immer wieder. Ohne die mehr als 700 freiwilligen Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, befreundeten Rallye-Clubs und anderen Vereinen wäre es schlicht unmöglich gewesen, eine Motorsportveranstaltung dieser Dimension unter solchen Bedingungen abzuhalten.

Der rege Besucherandrang dankte den vielen Ehrenamtlichen ihren Einsatz. Hart gesottene Motorsportfreunde brachten im Rucksack Thermosflaschen und Kameras mit, die angebotenen Imbisse von Feuerwehrleuten und anderen Vereinen wurden dankbar angenommen. Selbst Verzögerungen wurden mit Humor genommen: Kinder bauten entlang der Strecke Schneemänner, die zum richtigen Zeitpunkt zu Podien umfunktioniert wurden, von denen aus man dem Vordermann über den Kopf schauen konnte.

