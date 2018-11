Rekord-Starterfeld beim Geländelauf der Perger Schulen

GREIN. 259 Mädchen und Buben aus zwölf Schulen verausgabten sich bei der Bezirksmeisterschaft im Cross Country Lauf.

Traumhaftes Herbstwetter begleitete die Geländeläufer. Bild: NMS HIT Grein

So viele Mädchen und Burschen wie noch nie – nämlich 259 – standen heuer bei den von der NMS HIT Grein ausgetragenen Bezirksmeisterschaften im Cross-Country-Lauf am Start. Zwölf Pflichtschulen aus dem Bezirk Perg hatten Teilnehmer für diesen Bewerb entsandt. Bei herrlichen Wetterbedingungen gab es sowohl für die Läufer als auch für die Zuseher am Streckenrand optimale Voraussetzungen für sportliche Spitzenleistungen.

Klassensieger in der U1-Wertung weiblich wurde Miriam Schöfl (NMS St. Georgen/Gusen) vor Hannah Hoschek (EG Baumgartenberg) und Selina Egger (NMS Bad Kreuzen). Bei den U1-Burschen siegte David Steiner (NMS St. Georgen/W.) vor Bilal Cavasoglu (NMS Naarn) und Lukas Moser (St. Georgen/W.) Bei den O1-Mädchen gab es einen Dreifach-Sieg für das Europagymnasium Baumgartenberg durch Sophie Schilhuber, Marie Raindl und Leoba Pommer. Bei den O1-Burschen gewann Matthias Gaisberger (PTS Perg) vor Moritz Schedelberger (EG Baumgartenberg) und Julian Schmidberger (PTS Perg).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema