83-Jährige drohte zu ertrinken: Zwei Mühlviertler wurden zu Lebensrettern

Die Pensionistin hatte am Abend alleine und ohne ihren Rollator ihr Wohnhaus in Altenfelden verlassen. Angehörige dachten, dass die betagte Frau bereits schlafe. Die 83-Jährige ging zu einem Fischteich, wo sie vermutlich im langen Gras am Ufer ausrutschte. Die Frau befand sich mit dem ganzen Körper im Teich, nur ihren Kopf konnte sie über Wasser halten.

Zufällig vorbeikommende Nachbarn, ein 19-Jähriger und ein 51-Jähriger, hörten gegen 19:50 Uhr ein leises Wimmern. Sie entdeckten die Pensionistin, zogen sie aus dem Wasser und alarmierten die Rettung. Die 83-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

