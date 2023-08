36-Jähriger kam bei Motorradtour in St. Florian ums Leben

Bei einem Überholmanöver ist am Vormittag ein Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw gekracht. Für den 36-jährigen Motorradfahrer aus St. Marien kam jede Hilfe zu spät. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein, berichtet die Polizei.

Der Einheimische war Teil einer großen Biker-Gruppe. Zu neunt hatten sie am Montag eine Tour unternommen. In der Ortschaft Mickstetten auf der St. Marien Landesstraße (L1374) nahm die Fahrt ein tragisches Ende. Wie die Polizei berichtet, haben fünf Motorradfahrer ein Rettungsauto auf einer langen Geraden überholt. Hinter ihnen war der 36-Jährige unterwegs, der ebenfalls zum Überholen des Rettungswagens ansetzte.

Dass der Mann vor einer Kuppe, trotz Gegenverkehr, auf die linke Spur gefahren ist, hatte tödliche Folgen. Der entgegenkommende Autofahrer, ein 64-Jähriger aus Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf), hatte keine Chance, einen Zusammenprall zu verhindern. Nach der Frontalkollision wurde der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe und über das Dach des Pkw geschleudert. 40 Meter weiter kam der 36-Jährige mit tödlichen Verletzungen zum Liegen.

Weiterer Motorradfahrer stürzte

Durch die herumliegenden Fahrzeugteile kam ein weiterer Motorradfahrer (59) aus Neuhofen an der Krems zu Sturz. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Linzer Unfallkrankenhaus geflogen. Auch der Autofahrer aus Kremsmünster wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Gruppe war laut Polizei vom Kreisverkehr Kurzenkirchen Richtung St. Florian unterwegs. Die Feuerwehr wurde um kurz vor elf Uhr alarmiert.

