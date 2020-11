Meteorit zog Leuchtspur über Oberösterreich

"Es war wie der Stern von Bethlehem". So enthusiastisch reagierten Augenzeugen des Himmelsschauspiels, das sich am Donnerstag um 4.46 Uhr am Morgenhimmel über Oberösterreich zeigte. Fünf bis zehn Sekunden lang war die grelle Leuchtspur eines Meteoriten zu sehen, der in 80 Kilometern Höhe in die Erdatmosphäre eindrang, ehe er in einem Feuerball verglühte.

Imposante Bilder lieferte die automatische Spiegelreflexkamera des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut auf der Sternwarte Gahberg bei Seewalchen. "Vermutlich handelte es sich um einen Stein- oder Eisenmeteoriten, der von Nordwesten nach Südosten über den Himmel zog", sagt Obmann Erwin Filimon. Es sei nicht auszuschließen, "dass kleine Teile den Erdboden erreicht haben."

Die Erscheinung wurde in Norddeutschland, Bayern, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark beobachtet. "Mehr als 40 Augenzeugen haben sich bei uns schon gemeldet", so Filimon. Über die Größe des Brockens aus dem All könne man nur spekulieren. (kri)

Videoaufnahmen zeigen den Meteoriten: