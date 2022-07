Linzerinnen von mehreren Männern sexuell belästigt - erste Tatverdächtige

Wie berichtet, sollen zwei Frauen (18 und 20 Jahre) am Keplerplatz von einer Männergruppe sexuell belästig worden sein. Zwei Männer sollen den Frauen bis zur Wohnung einer Bekannten gefolgt sein, wobei einer der Männer sie bis in die Wohnung verfolgt haben soll.

Den Ermittler des Landeskriminalamtes Wien ist es nach umfangreichen Ermittlungen mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelungen die zwei Tatverdächtigen, einen 17- und einen 22-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, auszuforschen.

Der 22-Jährige wurde bereits vernommen und zeigte sich nicht geständig, so die Polizei am Samstag in einer Aussendung. Er wurde wegen des Verdachts der geschlechtlichen Nötigung und des versuchten Hausfriedensbruches auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem 17-jährigen Hauptverdächtigen wird noch gefahndet. Auch die Ermittlungen nach den restlichen Männern der Gruppe laufen noch.