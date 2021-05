Bei Rotlicht abgebogen: Auto stieß gegen Straßenbahn

Der Unfall hat sich gegen 7.30 Uhr an einer Kreuzung in Traun ereignet. Der 58-Jährige war auf der B1 Richtung Pasching unterwegs. Obwohl die Ampel rot war, bog er nach rechts in die L1390 ein. Dabei kam es zur Kollision mit der Straßenbahn der Linie 4. Der Pkw wurde von der Bim an der Fahrzeugfront erfasst, drehte sich um zirka 90 Grad und kam auf den Gleisen zum Stillstand. Die Straßenbahn blieb auf der B1 stehen, berichtet die Polizei.

Der Autofahrer erlitt Verletzungen und wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht, die Straßenbahnfahrerin sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.