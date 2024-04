Trauner Schüler-WM: „Wir sind dankbar für den Sieg“

Am 5. April gab es in der HAK/HAS Traun gleich zwei Gründe zum Feiern – zum einen das 50-jährige Schulgründungsjubiläum. Rund 850 Gäste folgten der Einladung der neuen Direktorin Beate Schmölzer-Kroiß zum 50er, sie erhielt ebendort ihr Ernennungsdekret von Bildungsdirektor Alfred Klampfer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. Auch der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) ließ sich die Feierlichkeiten nicht entgehen.

Zum anderen fand die Siegerehrung der heurigen Trauner Wirtschaftsmesse statt, kurz WM. Das Format hat sich dem praxisnahen Lernen verschrieben, dabei kooperieren Schulklassen jeweils mit realen Unternehmen. Am stärksten überzeugen konnte die 2C, sie holte sich mit ihrem „Spar“ den Sieg. Platz zwei ging an die 2D mit „Saatbau“, das Podium komplett machte als Dritter im Bunde die 4A mit der „Brauunion“. Gratulationen kamen von Claudia Weiß und Jakob Leitner, Geschäftsführer Spar Österreich, also von höchster Stelle. Der einhellige Tenor der erstplatzierten Klasse: „Wir sind dankbar für den Sieg.“

Durch den Abend und das Programm führte Ulli Jelinek mit Schülerin Lana Rakusic, ein Highlight gab es mit einer Einlage der „Starwalk Academy“, welche von einer Absolventin gegründet wurde. Ein großes Dankeschön ging auch an Lehrer und WM-Initiator Christian Koblmüller.

