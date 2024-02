Trauner Budget wurde einstimmig beschlossen

Es herrschte Einstimmigkeit Mittwochabend im Trauner Gemeinderat, als es um den Beschluss des ausgeglichenen Budgets für 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2028 ging.

Insgesamt werden in Traun heuer 13,34 Millionen Euro investiert, der Löwenanteil entfällt auf Schulen 3,4 Millionen Euro) sowie Wasser und Kanal (3 Millionen Euro). „In schwierigen Zeiten den Kopf in den Sand zu stecken wäre leicht, wir sind es aber den nächsten Generationen schuldig, unsere Zukunft positiv zu gestalten. Und jede Investition in unsere Kinder ist eine Investition in unsere Zukunft", sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP).

Für die unerwartet nötig gewordene Sanierung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden 3,9 Millionen Euro veranschlagt, rund eine davon entfällt auf das aktuelle Budget. "Dieser Kostenpunkt war in der Höhe nicht geplant, wir nutzen die Situation nun aber als Chance, gehen hier einen nachhaltigen Weg und reduzieren unerwünschte Lichtemissionen für Anrainerinnen und Anrainer deutlich“, sagt der Bürgermeister. Auch die Photovoltaik-Offensive wird im heurigen Jahr (rund eine Millionen Euro) fortgesetzt.

Für den Ausgleich des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit sind 2024 zusätzliche liquide Mittel nötig, die Rahmenbedingungen hätten sich für die Stadt in den vergangenen Wochen aber wesentlich verbessert. Das würde sich im jetzt beschlossenen Zahlenwerk noch gar nicht niederschlagen, sagt Koll mit Verweis auf den neuen Energieliefervertrag.

