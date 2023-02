Sternegg statt Gföllner: So trennt sich Linz von historisch belasteten Straßennamen

Gibt der Stadtsenat in seiner Sitzung am 2. März grünes Licht, dann ist ein weiterer Schritt getan, um jene vier Straßenzüge umzubenennen, die die Historiker-Kommission im Auftrag des Gemeinderates, wie berichtet, als historisch belastet betrachtet hat, weil sie das Regime der Nationalsozialisten aktiv unterstützt bzw. Antisemitismus lautstark befürwortet hatten.

Die Vorschläge des Stadtarchivs für die Neubenennungen im Detail:

Die Gföllnerstraße in Kleinmünchen soll künftig Sterneggstraße heißen. Ernestine von Sternegg (1711 – 1762) begründete den geistlichen Orden der Elisabethinen in Linz, der sich bis heute der Krankenpflege der Linzer Bevölkerung widmet.

Die Pfitznerstraße (KG Waldegg) soll Nauheimerstraße heißen. Die gebürtige Linzerin Stefanie Nauheimer (1868 – 1946) war eine frühe Frauenrechtlerin, die sich besonders für die Gleichstellung der Lehrerinnen mit ihren männlichen Kollegen einsetzte.

Der Porscheweg in Kleinmünchen soll in Zukunft Wittgensteinweg heißen. Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951), der in Linz die Schule besuchte, war einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts.

Der Reslweg (KG Lustenau) soll in Meinhartweg umbenannt werden. Die Juristin Marianne Meinhart (1920 – 1994) war die erste Dekanin an der Johannes Kepler Universität Linz.

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) sind die anstehenden Straßenumbenennungen ein Zeichen dafür, dass sich die Stadt der Vergangenheit stelle, "nichts verschweigen und nichts beschönigen".

Für Stadträtin Eva Schobesberger sind die Vorschläge "sehr bedacht, ausgewogen, zeugen von viel Fingerspitzengefühl und sind somit allesamt begrüßenswert". Die Umbenennung der Straßen sei alternativlos. Besonders erfreulich sei, dass drei der vier Straßen nach Frauen benannt werden sollen. Frauen seien im öffentlichen Raum nach wie vor massiv unterrepräsentiert, nur 48 der 1157 Straßen von Linz seien nach Frauen benannt.

