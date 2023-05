Raubversuch auf dem Urfahranermarkt soll Scherz gewesen sein

Sie erbeuteten nichts, die beiden bedrohten jungen Männer riefen sofort die Polizei. Das Trio sitzt mittlerweile in der Justizanstalt ein, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die drei Burschen, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt und zwei ungarische Staatsbürger aus Linz im Alter von 15 und 17 Jahren, waren nach einer Großfahndung erwischt und das Messer sichergestellt worden. Bei der Einvernahme am Wochenende behaupteten nun die zwei aus der Landeshauptstadt, dass die eigentliche Tatwaffe aus Holz gewesen wäre und in der Donau entsorgt worden sei. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Freistadt verweigerte die Aussage. Bei ihm fand die Polizei noch drei Ausweise, die einem Diebstahl zugeordnet werden konnten.

