Neun Kinder in Linzer Volksschule an Corona erkrankt

Die gesamte Klasse sowie deren Familien sind bereits abgesondert. Weiters sind drei Personen des Lehrpersonals an COVID-19 erkrankt. Auch diese befinden sich bereits in Quarantäne. In fünf weiteren Klassen der Schule gibt es Corona-Verdachtsfälle. Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler befinden sich zuhause, nehmen nicht am Unterricht teil.

Die städtische Gesundheitsbehörde bereitet eine PCR-Testung aller SchülerInnen, deren Eltern diesem Schritt zustimmen, vor. Die Eltern aller Schülerinnen und Schüler werden über diesen Schritt informiert. Die Testung soll bereits am Montag erfolgen. Das Rote Kreuz wird die Mädchen und Buben vor Ort testen.

„Das aktuelle Geschehen zeigt einmal mehr, dass die Linzer Gesundheitsbehörde hervorragend arbeitet. Es wurde sehr schnell auf die Situation reagiert, das Contact-Tracing funktioniert hochprofessionell, die erkrankten Kinder sind bereits abgesondert“, erklären Bürgermeister Klaus Luger und Gesundheitsstadtrat Michael Raml.